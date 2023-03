Lazio, umiliata la Roma sui social: "Here we go again!" - VIDEO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Una doppietta che mancava da undici lunghi anni e che finalmente la Lazio è riuscita a replicare. Sono bastati due gol ai biancocelesti per vincere altrettanti derby, ma è servita anche tanta forza mentale per non cadere nelle provocazioni della Roma, ormai consuetudine da un anno e mezzo a questa parte. E' questo quello che rimarcano le parole di Casale all'inizio del video pubblicato sui social dalla società biancoceleste, video in cui seguono quelle di Luis Alberto, fino ad arrivare alla frecciata, neanche troppo sottile, di Romagnoli. Tra una dichiarazione e l'altra si alternano le immagini del derby, la lotta in campo e il gol di Zaccagni, poi una scritta: "Here we go again". Roma è biancoceleste!