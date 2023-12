Lazio, un anno fa ci lasciava Sinisa Mihajlovic: il ricordo della società - FOTO

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

"Uno di noi. Sinisa per sempre". È la descrizione del post social della Lazio, in ricordo di Sinisa Mihajlovic. L'ex calciatore biancoceleste è scomparso precisamente un anno fa, lasciando in lutto tutto il mondo del calcio. La leucemia l'ha sconfitto, dopo una ricaduta nel 2022 che per lui è stata fatale. Nella sua ultima esperienza aveva allenato il Bologna, da cui poi è stato esonerato poco prima di morire. In occasione di Lazio - Inter e di Bologna - Roma di questo weekend, i suoi figli e sua moglie saranno presenti negli stadi per onorare la sua memoria. Il ricordo di Sinisa, però, rimane sempre vivo, soprattutto nel cuore e nella mente dei tifosi laziali. Di seguito le foto pubblicate dalla società biancoceleste.