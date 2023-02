Lazio, un anno senza Wilson: domenica la messa in ricordo del capitano

TUTTOmercatoWEB.com

Il 5 marzo del 2022 ci lasciava all'improvviso Pino Wilson. Un vuoto incolmabile quello lasciato dal capitano del primo storico scudetto della Lazio. Il numero 4 resterà per sempre legato al nome dell'ex difensore biancoceleste. Nelll'anniversario della sua scomparsa, ci sarà modo di omaggiare la memoria di Pino. I figli James e Gilda rendono noto che verrà celebrata una messa in ricordo di Capitan Wilson domenica 5 marzo alle ore 16.00 in via Podgora 19. La funzione si terrà nella cappella limitrofa alla Chiesa del Cristo Re, attualmente in ristrutturazione, e sarà aperta agli amici e conoscenti della famiglia e anche ai tifosi che non hanno dimenticato le gesta di Wilson.