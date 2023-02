Lazio, un'area verde anche per Pulici? Depositata la mozione

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Dopo l'intitolazione del parco in Via Vezio Crisafulli a Umberto Lenzini, con l'insegna vittima di atti vandalici nelle scorse notti, la Lazio del 1974 potrebbe avere un nuovo importante riconoscimento. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il consigliere municipale di Fratelli d’Italia, Marco Giovagnorio, avrebbe depositato una mozione per intitolare l'area verde in Via Cellulosa (zona Casalotti) al portiere di quella storica squadra: Felice Pulici.