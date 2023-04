Lazio, un difensore scartato ora può finire al Napoli: ecco di chi si tratta

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Dall'Italia mancata all'Italia... Trovata? Strahinja Pavlovic è ora nel mirino del Napoli ma è stato a un passo dalla Serie A, nell'estate del 2019. A una visita e a una firma dalla Lazio: inserito dalla UEFA nella lista dei giovani da seguire, sognava di giocare alla Juventus ma prima di sbarcare nella Capitale disse che "venire in Italia è saggio per un difensore". 5,5 milioni per prenderlo dal Partizan di Belgrado, Igli Tare era disposto anche a lasciarlo per una stagione in Serbia. Poi visite mediche approfondite hanno portato i biancocelesti a non definire il colpo e a far uscire un comunicato, il 2 settembre, ben più che asciutto e asettico con le parole del dirigente albanese. "Non arriverà per mancato accordo tra le parti".

La rinascita in Austria

Una botta alle ambizioni di Pavlovic ma di fatto un affare per il Partizan che dal Monaco di milioni ne prende 10. Cinque anni di contratto, nel Principato però non sfonda e va in prestito al Basilea e la scorsa estate a titolo definitivo al Salisburgo. Postilla: quando la corazzata Red Bull sceglie con cura un talento, significa che c'è tanto di buono dentro. E così è. In pochi mesi riguadagna l'interesse della Juventus e delle grandi d'Europa, va al Mondiale, sfida le italiane nelle competizioni internazionali e s'impone in campionato e non solo. Pavlovic è tornato. Tornerà anche in Italia, questo gigante difensivo, piede mancino, talento indiscusso, magari con l'azzurro del Napoli?