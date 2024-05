Lazio, un diffidato e uno squalificato: le decisioni del giudice sportivo

TUTTOmercatoWEB.com

Il giudice sportivo, con un comunicato diramato tramite i canali ufficiali della Lega, ha reso note le sue decisioni in merito alle gare della trentaseiesima giornata di Serie A. In casa Lazio, impegnata nella sfida con l'Empoli, è stata confermata la squalifica di un turno per Alessio Romagnoli che, già diffidato, ha rimediato un giallo "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario". Con la stessa motivazione, sono stati sanzionati anche Rovella e Lazzari. Quest'ultimo è entrato in diffida e gli basterebbe un'ammonizione nel prossimo match con l'Inter per concludere la stagione con una giornata d'anticipo.

