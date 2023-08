Lazio, un'estate fatta di errori: adesso si cerca la svolta

RASSEGNA STAMPA - E' stata un'estate movimentata per la Lazio e ancora non è terminata. Sicuramente l'addio di Milinkovic ha avuto un peso specifico importante. La società si è trovata a dover sostituire quello che per anni è stato il miglior centrocampista in Italia. Non era semplice, ma sono arrivati gli uomini giusti con le tempistiche sbagliate. Lotito ha un po' ritardato gli investimenti mettendo in difficoltà Sarri che ha iniziato a lavorare con i nuovi solo negli ultimi giorni. Non sono arrivati tutti i nomi richiesti dal mister, ma comunque la rosa è decisamente più lunga. Come riporta Il Corriere dello Sport, doveva essere una partenza fatta di certezze e invece la Lazio è immersa nel dubbio. Adesso si lavora per la svolta. Il calendario non aiuta. Adesso tocca a Napoli e Juve entrambe in trasferta, poi la prima in Champions League.