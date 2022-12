Lazio, un ex obiettivo di mercato: "Dopo il KO ho pensato di non poter tornare al top"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Marco Carnesecchi è stato per tanto tempo accostato alla Lazio in estate per prendere il posto del partente Strakosha. Le voci sono proseguite anche dopo l'infortunio del giovane portiere, che poi è tornato alla Cremonese, nuovamente in prestito dall'Atalanta. La Lazio, al contrario, per Provedel che, nell'avvio di campionato, ha ampiamente soddisfatto le aspettative. Carnesecchi, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha riavvolto il nastro, esprimendosi sull'infortunio e sul periodo complicato che ne è conseguito: "Se ho pensato di non tornare al top? Sì, nei primi dieci giorni dopo che è successo. Vedevo davanti a me tanti mesi di inattività. Però poi l'ho presa come un'opportunità per crescere. Così mi sono messo sotto lavorando 8/10 ore al giorno durante la riabilitazione".

