Lazio, un ex obiettivo saluta la Fiorentina: occasione sul mercato

© foto di Giacomo Morini

Igor vicino all'addio alla Fiorentina. Il centrale brasiliano, accostato anche alla Lazio nelle scorse sessioni di calciomercato, è arrivato al capolinea della sua esperienza viola. L'agente del calciatore, in scadenza 2024 e protagonista sfortunato della finale di Conference League con il West Ham, ha confermato che c'è l'intenzione di cambiare aria: "Ho parlato con la Fiorentina del futuro di Igor e la volontà è quella di andare via in estate. Anche il club viola è d'accordo. Fino ad ora non abbiamo ancora ricevuto nessuna offerta ufficiale, ma ci stiamo guardando intorno" ha detto Marcelo Mascagni a Violanews.com. Igor finisce sul mercato, può essere una buona occasione per tanti club di Serie A.