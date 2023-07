Lazio, un ex racconterà la Champions in tv: “Benvenuto nella squadra” - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sta per iniziare una nuova avventura per un ex campione che ha vestito anche la maglia della Lazio. Come rivelato da Marco Foroni, Business Lead-Sport Prime Video Italia, tramite il proprio profilo Instagram, Miroslav Klose farà parte della squadra di Prime Video e racconterà la Champions nella stagione 2023/24. L'ex attaccante, insieme: ai presentatori Giulia Mizzoni e Marco Cattaneo, ai bordocampisti Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani, ai telecronisti Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini e ai commentatori Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Diego Milito, Patrice Evra, Ezequiel Iván Lavezzi e Gianpaolo Calvarese, farà compagnia ai tifosi il mercoledì sera descrivendo le emozioni delle italiane impegnate nella competizione europea.

