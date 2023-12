Lazio, un ex Roma già ti condanna: "Ma come si fa a pensare che..."

La Lazio contro l'Inter dovrà mettere in campo tutta la qualità che ha disposizione, superare quel muro che dall'inizio della stagione la blocca e fare la partita perfetta per tornare a gioire. Una possibilità a cui non sembrerebbe credere però l'ex giocatore della Roma, Roberto Pruzzo che intervenuto ai microfoni di Radio Radio Mattino Sport e News, ha spiegato:

"Se guardi un attimo i numeri ti prende male perché ci sono 17 punti di distacco e 21 gol di differenza. Non so su quali basi possiamo pensare che sia una partita equilibrata, ma la Lazio non può essere questa. Cosa vuoi dire all’Inter in campionato? Prima, con la miglior difesa e il miglior attacco. Domani ci vorrà una Lazio di un altro livello. Se dovesse trovare l’alchimia giusta e soprattutto se i suoi protagonisti principali ritornano ad esserlo".