Lazio, un ex sfoglia l’album dei ricordi: “Oggi lontano da…” - FOTO

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È stata la ‘Giornata del Calcio’ e un ex centrocampista della Lazio ha voluto dedicare due parole a questo sport che gli ha dato grandi soddisfazioni. A distanza di qualche mese dall’annuncio del suo addio al calcio giocato, attraverso un post su Instagram, Lucas Leiva ha scritto: “Giornata del calcio!! Questo sport che mi ha regalato tante emozioni e mi ha dato opportunità che non avrei mai immaginato. Oggi lontano dai prati lo ringrazio ancora di più per tutto quello che ho vissuto dentro di lui. Grazie Calcio”. Le foto scelte dal brasiliano raccontano momenti importanti della sua carriera e tra queste, non potevano mancare certo quelle con la maglia biancoceleste.

