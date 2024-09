Lazio, un ex tra i nuovi allenatori promossi dalla Figc: ecco chi è

La Figc ha diramato la lista dei nuovi allenatori Uefa A che hanno ricevuto il patentino in questi giorni. Tra i più importanti spicca anche il nome dell'ex Lazio, Samir Handanovic. Il portiere serbo, ricordato in Italia soprattutto per aver indossato le maglie di Udinese e Inter, ha vestito per un anno anche quella biancoceleste nel 2006. Oggi allena l'Under 17 nerazzurra e nella sua 'classe' a Coverciano c'erano anche altri nomi noti tra cui Diamanti, Ribery e Criscito.