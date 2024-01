Lazio, un ex vince la Panchina d'oro: "Devo ringraziare..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

È in scena in queste ore a Coverciano la cerimonia di premiazione della trentaduesima edizioni della Panchina d'Oro. Tra gli allenatori a cui è stato dato il riconoscimento c'è anche l'ex tecnico della Primavera della Lazio, Alberto Bollini. In passato anche vice di Reja, l'attuale c.t. dell'Italia Under 19 è stato celebrato per aver vinto in estate l'Europeo di categoria e salito sul palco dell'evento ha detto:

"È un premio che condivido con la Federazione, con Viscidi ma soprattutto con lo staff che è stato determinante a livello umano e professionale. Faccio un ringraziamento anche alle società, ho sempre ricevuto grande collaborazione. Mi fa molto piacere questo premio, lo dedico ai ragazzi che hanno superato momenti di grande difficoltà. Visto che oggi è il Sinner-day ci siamo trovati tante volte sullo 0-2 e siamo riusciti a ribaltare il punteggio. Ringrazio tutti".