Lazio | Un novembre di fuoco tra Italia ed Europa: tutti gli impegni - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Attraverso un post condiviso sui propri canali social ufficiali, la Lazio ha reso noto il calendario del mese di novembre. Un vero tour de force per i biancocelesti, che saranno impegnati sia in campionato che in Champions League. Si inizierà subito domani venerdì 3 novembre, con la sfida delle 20.45 contro il Bologna in trasferta. Si proseguirà poi con l’incontro europeo in programma martedì 7 alle ore 21.00 con il Feyenoord in casa, per poi arrivare al derby contro la Roma, che si disputerà il 12 alle 18.00. Successivamente, ci sarà la Salernitana in trasferta, precisamente il 25 novembre alle 15.00, per poi concludere il mese con la gara di Champions contro il Celtic in casa, il 28 alle 18.45.

Di seguito il post della Lazio:

TORNA ALLA HOMEPAGE