Lazio, un ospite speciale all'Olimpico: Lotito gli regala anche la maglia!

C'è anche un tifosissimo d'oltremanica allo Stadio Olimpico stasera in occasione del derby della Capitale. Si tratta di Gerard "Gerry" James Butler, attore e produttore cinematografico britannico, che si è concesso qualche momento di fronte agli scatti dei fotografi nella pancia dell'impianto. Protagonista di pellicole iconiche come "300", "Attacco al potere - Olympus Has Fallen", "Attacco al potere 2" e "Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen", l'artista è stato omaggiato dal presidente Lotito con una maglia personalizzata.