Lazio, un punto che serve a poco: come cambia la classifica
CLASSIFICA - La Lazio non va oltre il pareggio contro il Bologna. Al gol di Isaksen fa seguito, neanche un minuto più tardi, quello di Odegaard. Un punto che però, almeno guardando la classifica, serve a poco.
La squadra di Sarri raggiunge così quota 19, mancando l'aggancio al Sassuolo, arrivato a 20 dopo la vittoria contro la Fiorentina. A 20 anche la Cremonese, anche lei uscita vittoriosa dal match contro il Lecce.
La Juventus, in attesa del posticipo di questa sera contro il Napoli, è a +4 rispetto alla Lazio, che occupa ora la decima posizione in classifica. Occhio anche alle inseguitrici: l'Udinese, a -1, dovrà vedersela contro il Genoa domani nelle ultime sfide della quattordicesima giornata di Serie A. L'Atalanta, invece, è rimasta a 16 punti dopo la brutta sconfitta contro il Verona.