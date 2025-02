Lazio, un sabato tra calcio e la finale di Sanremo: ci sono dieci precedenti

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio sabato scenderà in campo contro il Napoli alle 18.00, in una partita emozionante, da non perdere e che permetterà ai tifosi non solo di godersi lo spettacolo del big match ma, al triplice fischio, di gustarsi anche la finale del 75° Festival di Sanremo che andrà in scena dalle ore 20.40 della sera stessa. Un doppio appuntamento imperdibile che, in casa biancoceleste, verrà vissuto per l'undicesima volta e che registra un bilancio in perfetto equilibrio con: quattro vittorie, tre pareggio e altrettante sconfitte. Di seguito tutte le partite giocate nello stesso giorno della finale di Sanremo.

1998 - Atalanta-Lazio 0-0;

2000 - Lazio-Udinese 2-1 (18' Negro, 47' Salas, 90' Locatelli);

2001 - Brescia-Lazio 0-1 (59' Salas);

2003 - Roma-Lazio 1-1 (8' Stankovic, 89' Cassano);

2008 - Milan -Lazio 1-1 (54' Bianchi, 66' Oddo);

2018 - Napoli-Lazio 4-1 (3' de Vrij, 44' Callejon, 54' Wallace (aut), 56' Zielinski, 73' Mertens);

2021 - Juventus-Lazio 3-1 (5' Correa, 39' Rabiot, 57' Morata, 60' Morata);

2022 - Fiorentina-Lazio 0-3 (52' Milinkovic, 70' Immobile, 81' aut. Biraghi);

2023 - Lazio-Atalanta 0-2 (23' Zappacosta, 65' Hojlund);

2024 - Cagliari-Lazio 1-3 (27' aut. Deiola, 49' Immobile, 51' Gaetano, 65' Felipe Anderson)