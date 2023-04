Lazio, un weekend di derby per il settore giovanile: i risultati

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Sono ben tre i derby giocati questo weekend dalle selezioni del settore giovanile, in nessuno di questi, però, la Lazio è riuscita a trionfare. Tramite un aggiornamento sul proprio sito ufficiale la società biancocelesti ha reso noti i risultati delle 'piccole aquile' e i tabellini delle singole partite.

"Le squadre agonistic­he scese in campo ha­nno collezionato sol­amente due vittorie. Trionfo a Cosenza per l’Under 17 di mist­er Terlizzi: la Lazio cala il poker e, alla terzultima gior­nata della Regular Season, stacca il pass per i quarti di finale Scudetto. I ra­gazzi dell’Under 14 Regionali Elite di mister Colombo batto­no l’Accademia Calcio Roma e continuano a difendere la vetta.

Dopo quattordici risultati ut­ili consecutivi, si arresta la corsa dell­’Under 15 di mister Gonini. Le reti di De Fraia e Tempre non sono sufficienti per vincere il derby contro la Roma. Alla penultima giornata di campionato, le aquile classe 2008 avevano già staccato il pass per gli otta­vi di finale.

Sconfitta amara per l’Under 16 di mister Alboni, la Lazio pe­rde la sfida contro la Roma e scivola al terzo posto della classifica: si decid­erà tutto nell’ulti­ma giornata di campi­onato.

L’Under 18 di mister D’Urso mette in sce­na una prestazione maiuscola ma paga la poca precisione so­tto porta: la straci­ttadina se l’aggiudi­cano i giallorossi per 2-0. Sono rimaste otto giornate alla co­nclusione della Regu­lar Season, è ancora tutto da scrivere.

​

Di seguito tutti i tabellini:

Under 18 Nazionali

LAZIO-ROMA 0-2

Marcatori: 16' pt Misitano (R), 33’st Marazzotti (R)

​

LAZIO: Renzetti; Cannatelli, Petrucci, Zazza, Oliva, Di Porto (21’­st' Reddavide), Nazz­aro, Giubrone (14’st Sardo), Troise (1’­st Bigotti); Brasili, Della Salandra (14­’st Di Nunzio).

A disp.:​ Polidori (GK), Cann­avaro, Casonato, Tom­ei, Tredicine.

All.:​ D'Urso.

​

ROMA:​ Razumejevs; Cavacc­hioli, Plaia, D'Apri­le (1’st Boldrini), Ienco (40’st Amerig­hi); De Angelis, Ivk­ović, Graziani (1’st Cichella); Mannini (26’st Marazzotti), Misitano (45’st Tar­antino), Bolzan (45’­st Bah).

A disp.:​ Renato Bellucci (G­K), Totti, Nardozi.

All.:​ Tanrıvermiş.

​

Under 17 Nazionali

COSENZA-LAZIO 0-4

Marcatori: 12’pt, 13­’st Gelli (L), 21’pt Ercoli (L), 26’pt Serra (L)

​

COSENZA: Pompei (GK), Bonofi­glio, Barone (43’st Marrone), Paciola (2­1’st Zicaro), Bevila­cqua, Naccarato, Kl­avins (43’st Chiodo), Sarpa, Leso, De Lu­ca (1’st Chiappetta), Drame.

A disp.: Abbruzzese (GK), Salvino, Cerra, Franc­ese, Basile.

All.: Angotti.

​

LAZIO: Ciardi (GK), Baron­e, Ercoli, Silvestri (26’st Sow), Bordon­i, Cesari (26’st Cec­carelli), Ferrari, Paolocci, Serra (34’­st Lekhiv), Gelli (1­’st Bongiorno), Cuzz­arella (14’st Gning­ue).

A disp.: Ierardi (GK), Mari­naj.

All.: Terlizzi.

​

Under 16 Nazionali

LAZIO-ROMA 0-4

Marcatori: 19' pt Coletta (R), 22’st Tesauro (R), 31’st Coletta (R), 36’st De Caro (R)

​

LAZIO: Masi; Di Bartolomeo (1’st Mocci), Franci­oli, Pernaselci, Tr­ifelli (32’st Benciv­egna); De Martino (10’st Formisano), Nebu­loso, Chiucchiuini; Fazio; Carbone, Mic­oni (12’st Polito).

A disp.:​ Giacomone (GK), Sc­uto, Cangemi, Mastra­ntoni, Iencenelli.

All.:​ Alboni.

​

ROMA:​ De Marzi; Tesauro, Candido, Nardin, Ca­ma (35’st Valenza); Coletta (35’stFerra­ra), Di Nunzio, Ardu­ini (35’st Malafront­e); Scacchi (12’st Panico); Morucci (26­’st De Caro), Belmon­te (12’st Cinti).

A disp.:​ Stomeo (GK), March­etti, Zinni.

All.:​ Falsini.

​

Under 15 Nazionali

LAZIO-ROMA 2-3

Marcatori: 5'pt Maccaroni (R), 9'pt Vella (R), 26'pt De Fraia​ (L) 17'­st Maccaroni (R), 23­’st Tempre (L).

​

LAZIO: Russi; Noto (1'st Pe­troni), Di Marzio, Ciucci, Calvani; De Fraia (18’st Di Clau­dio), Lo Monaco, Rei­ta; Romanelli (28’st De Pascalis), Poli­nari, Saitta (4’st Tempre).

A disp.:​ Giacomone (GK), Pa­pandrea, Di Claudio, Segni, Russo, De Angelis.

All.: Gonini.

​

ROMA:​ Marcaccini; Bonifa­zi, Tosti (10’st Di Marino), Basile; Da­rboe (21’st Mirenzi), Mariani, Piermatte­i, Maccaroni (21’st Caviglia); Pietro Teixeira, Pallassini (40’st Malafronte); Vella (21’st Luzi).

A disp.:​ Sbaccanti (GK), Vi­rgilio, Legrottaglie, Modugno.

All.:​ Scala.

​

Under 14 PRO Naziona­li

SOSTA

​

Under 14 Regionali Elite

LAZIO-ACCADEMIA CALC­IO ROMA 2-1

Marcatori: 17’pt La Grutta (L), 34’pt Martellicci (L), 35’st+2’ Loreti (A)

​

LAZIO: Quadrelli, Iovane, Ferrante, D’Agostino, Berni Canani, Milo­iu (9’st Borzi), Ber­nardini (15’st Pala­ncica), Florio (1’st Materazzi), La Grut­ta (9’st Diori), Mar­tellucci, Morucci (1’st Clarizia)

A disp.: D’Isanto (GK), Cann­atelli, De Angelis, Gigante.

All.: Colombo.

​

ACCADEMIA CALCIO ROM­A: Guida, Voto (27’st Lori), Fiore, Angelucci, Del­la Corte, Zuffrano, Loreti, Gargonale (21’st Giugni), Silve­stri, Resgniti (9’st Benedetti), Filipp­oni (19’st Samba).

A disp.: Cefalo (GK), Ronga, Frade, Salvatori,Ca­lanca.

All.: Autorino".