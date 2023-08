Lazio, una linea verde ma senza scommesse: la strategia di Lotito

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Giovani sì, ma pronti. Ecco la linea di compromesso e la strategia di mercato stabilita da Lotito. Il presidente, che si sta occupando in prima persona di acquisti e cessoini, sta consegnando la Lazio del futuro a Sarri. Cinque nuovi innesti appena Rovella e Pellegrini si uniranno a Castellanos, Isaksen e Kamada. Media Under 24, 23.6 sul totale di 118 anni sommando l'età di ogni calciatore. Sarri, riporta Corriere dello Sport, voleva pedine pronte per la Champions e un big dello stesso livello per sostituire Milinkovic. Il nome giusto, alla fine, è stato quello di Kamada che lo scorso 5 agosto ha compiuto 27 anni.

Castellanos l'investimento compiuto per creare un'alternativa solida a Immobile, dandogli il tempo di crescere e adattarsi al calcio italiano dopo un assaggio nella Liga con il Girona. Situazione differente per Isaksen: Sarri voleva Berardi e Politano, chiedeva gente collaudata. Lotito guardava all'anagrafe e dietro a Felipe Anderson ha sistemato il danese che con i suoi colpi ha convinto anche l'allenatore. Gli ultimi due acquisti sono in via di definizione: per Pellegrini, a 24 anni, quello alla Lazio sarebbe un ritorno dopo i sei mesi della scorsa stagione e un passaggio fondamentale per la propria carriera. Nicolò Rovella, 21 anni, è l'innesto giusto per completezza tecnica ed età da affiancare a Cataldi. Giovani, ma già rodati: la strategia della Lazio è ben chiara (e sta portando i suoi frutti).

