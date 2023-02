Lazio, una maglia speciale contro l'Atalanta: l'iniziativa del club

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Nella giornata di oggi, presso la Sala Clementina del Palazzo Apostolico Vaticano, il Papa ha tenuto un’udienza privata all’Area Medica della Pastorale Sanitaria della Diocesi di Roma alla quale ha preso parte anche una delegazione della Lazio. A rappresentare la società biancoceleste, Enrico Lotito insieme alla dott.ssa Cristina Mezzaroma e Ciro Immobile, Felipe Anderson, Mattia Zaccagni, Pedro Rodriguez e Alessio Romagnoli. Un’iniziativa importante inserita tra gli eventi dedicati alla Giornata Mondiale del Malato che si celebrerà sabato 11 febbraio, nella quale è stato dato ufficialmente avvio a un progetto caro al club: “Insieme vinciamo il dolore”. In merito, si è espresso il presidente Claudio Lotito: “Sia fondamentale dare sostegno a tanti soggetti fragili definiti ‘malati invisibili’ dalla società, offrendo loro un aiuto concreto che possa alleviare il dolore non solo fisico, ma anche e soprattutto psicologico”. Alle sue parole, hanno fatto eco quelle della Responsabile dell’Area Medica, Edith Aldama: “Grata per l’impegno profuso a favore dei più fragili e degli ultimi. Grazie al presidente Claudio Lotito, alla sua famiglia, ai dirigenti e ai giocatori per sostenere questa campagna di sensibilizzazione a favore dei malati che soffrono di dolore cronico, dalle Malattie Reumatologiche alla Fibromialgia, considerando le diverse malattie, dove il comune denominatore è il dolore e la solitudine. Grazie per sostenere le nostre Opere Sanitarie di Carità! siamo convinti che insieme vinceremo questa partita: “Insieme vinciamo il dolore!”. In occasione della Giornata Mondiale del Malato, la Lazio, nel corso del riscaldamento pre gara contro l'Atalanta, indosserà una maglia speciale.

