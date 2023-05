Lazio, vai più veloce rispetto a un anno fa: i numeri

Fonte: Fabrizio Parascani

La Lazio di Sarri sta viaggiando più veloce rispetto a un anno fa. Nella scorsa stagione, di questi tempi, dopo 35 giornate aveva conquistato 59 punti, ben 6 in meno di quelli attuali. L' anno scorso, i biancocelesti chiusero al quinto posto in campionato a quota 64. I ragazzi di Sarri, nelle ultime tre giornate ottennero una vittoria contro Samp per 2-0, 2-2 a Torino contro la Juventus e il pareggio per 3-3 contro il Verona. In questa stagione la Lazio potenzialmente può fare nove punti nelle ultime tre gare e chiudere a 74 punti. Sarebbero dieci punti in più rispetto a un anno fa. Questo miglioramento darebbe la possibilità alla Lazio di partecipare alla prossima edizione della Champions League. Ma dati alla mano, considerando gli scontri diretti, potrebbero bastare 5 punti per staccare il pass. Senza contare che l'eventuale penalizzazione della Juventus potrebbe anche abbassare di molto i punti minimi da fare che potrebbero addirittura diventare 3. Come si evince da questi numeri, i miglioramenti difensivi e la maggiore abnegazione del gruppo hanno dato ottimi risultati fino a questo momento, ma serve un ultimo sforzo per raccogliere i frutti del lavoro svolto.

