Lazio, Vanoli pazzo di Casadei: "Vi dico dove arriverà..."

Il nome di Cesare Casadei è stato uno dei più discussi in casa Lazio durante la sessione di calciomercato, prima che il Torino beffasse i biancocelesti, assicurandosi il suo trasferimento. Un affare vero e proprio per il club Granata che si è aggiudicato un giocatore giovane e funzionale, capace di impattare già nelle prime partite segnando un gol nella scorsa giornata e servendo oggi, contro il Parma, l'assist per la rete del solito Elmas.

VANOLI SU CASADEI - Intervenuto in conferenza stampa, Paolo Vanoli ha commentato l'impatto del centrocampista ex Inter: "Sono contento, sapevamo il valore di Casadei ed è bello vedere una coppia con Ricci che può essere in prospettiva la coppia della nazionale. Abbiamo aggiunto qualità in questa rosa, ci aiuta a crescere. Il rammarico oggi è sulla poca lucidità nel momento in cui loro hanno spinto di più".

