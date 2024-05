Lazio, Vecino a LSC: "Il campo non mente mai. Quando commetti errori..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio vince con Patric e Vecino, maturando sul campo di un Olimpico in festa un 2-0 prezioso e conquistando la qualificazione aritmetica in Europa. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Una squadra difficile, complicata che si sta giocando la salvezza, faceva un caldo pazzesco ed era un po’ che non giocavamo in queste condizioni, l’importante è fare tre punti e non aver preso gol, anche se abbiamo sofferto un po’. Sicuramente l’ultima mezz'ora una partita così, si spacca la partita, ci sono più spazi, cerco di farmi trovare sempre pronto, a volte ci vengono facili le opportunità per segnare altre volte no, ma l’importante ora è vincere le partite. Il campo non mente mai, se siamo in questa posizione siamo quel che abbiamo dimostrato, potevamo far meglio prima, adesso siamo vicini, ma l’Atalanta deve recuperare una partita. Quando commetti errori è normale resti indietro".