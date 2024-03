Lazio, Vecino a LSC: "Non possiamo lasciare altri punti per strada. La classifica..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Matìas Vecino, a una manciata di minuti dal fischio d'inizio di Lazio - Udinese, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Ecco le sue parole: "Oggi abbiamo di fronte una squadra tosta, fisica, che fuori casa ha fatto grandi risultati. Bisogna essere pronti all’impatto di questo tipo di partite come abbiamo fatto a casa loro. Siamo in una posizione di classifica scomoda, quindi dobbiamo approfittare degli altri risultati. Ci saranno tanti altri sconti diretti, ma per noi contano solo i tre punti di oggi. Quanto ti manca il gol? Più importante vincere, poi se riusciamo ad aiutare la squadra facendo gol, meglio. Siamo in un momento in cui non possiamo più lasciare punti per strada se vogliamo tornare in lotta per l’Europa. Miglior Vecino di sempre a Roma? Non so, cerco sempre di fare il mio meglio, prepararmi al massimo nel corso della settimana, speriamo che ci sia un Vecino ancora migliore".

