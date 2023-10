Lazio, Vecino ad Amazon Prime Video: "Gol dal sapore speciale, ora..."

Matias Vecino è stato eletto Man of The Match dall'UEFA. Il calciatore è stato tra i protagonisti al Celtic Park con la rete del pareggio e con una prestazione importante. L'ex Inter ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video dopo il match commentando il successo ottenuto in Scozia

"Nelle partite importanti alla fine la prende Vecino? Sì (ride, ndr). Era un obiettivo che mi ero dato. Io sono contento perché se uno riesce a segnare in momenti così importanti mi fa felice perché vuol dire che ho aiutato la squadra. I momenti così delicati hanno un sapore molto speciale. Contento sia arrivata la vittoria. Una vittoria molto importante per la nostra classifica, per il nostro momento e speriamo possa aiutarci a portare vittorie in campionato. Vittoria emozionante immagino per i tifosi, l'importante è rimanere in partita fino alla fine e non mollare. A volte ci sta di crederci fino all'ultimo perché può arrivare il premio"