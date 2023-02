Lazio, Vecino: "Champions? Siamo ancora in corsa! E la Conference ci dà fiducia"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni Lazio Style Channel, Matias Vecino ha analizzato la vittoria conquistata dai biancocelesti questa sera all'Olimpico contro il Cluj: “È cambiata la partita che abbiamo dovuto fare, per portare a casa i punti bisogna fare di tutto. È stato un bel allenamento per me, era da tanto tempo che non facevo 90’, ma sono contento, era una partita troppo importante, da vincere. Fiducia per il ritorno? Fiducia sempre, quella di oggi è stata una prova di gruppo, di carattere, quando la partita si mette così è sempre complicato giocare in inferiorità numerica indipendentemente dall'avversario, non abbiamo concesso tante occasioni a loro e abbiamo avuto altre occasioni per segnare. Sappiamo che dobbiamo scalare posizioni in campionato e la Conference ci porta fiducia per le prossime partite".

"Centrale di centrocampo a tre, te lo aspettavi? Ho giocato tanti anni in un centrocampo a due, il vertice basso l’ho fatto tante volte in Nazionale. Mi trovo comodo, soprattutto in queste partite così, fatte di palle lunghe, seconde palle. Il mister sa che può contare su di me anche in quella posizione lì, sono a disposizione. Salernitana? Paulo Sousa lo conosco molto bene, è un allenatore molto forte, molto bravo. Ha avuto poco tempo, noi dobbiamo recuperare i punti che abbiamo perso con loro all’andata, una partita da dimenticare. La squadra sta bene e poi siamo lì, in corsa per andare in Champions".

