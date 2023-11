Lazio, Vecino si ferma e salta la Nazionale? La situazione

Fonte: Fabrizio Parascani

La Lazio ieri sera contro la Roma ha chiuso un ciclo di 6 partite tra campionato e Champions, davvero pesante dal punto di vista fisico e mentale. La fatica e la stanchezza hanno pesato sullo stato fisico di alcuni interpreti uno di questi è Vecino. Il centrocampista uruguaiano era stato sganciato da Sarri nelle ripresa del derby per dare fisicità e forza nella parte finale del match, ma dopo solo dodici minuti dal suo ingresso ha dovuto alzare bandiera bianca e lasciare il campo per un problema di natura muscolare. Nei prossimi giorni si saprà l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero.

A causa di questo problema fisico Vecino probabilmente non potrà rispondere alla convocazione della nazionale uruguaiana e rimarrà a Formello per sottoporsi agli esami diagnostici di rito e iniziare le relative cure. Discorso simile per Marusic che, anche lui convocato dalla sua selezione, dovrà essere valutato per il riacutizzarsi del problema alla caviglia accusato a Bologna. Nelle prossime ore si saprà di più.

