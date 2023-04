Lazio, Vecino: "Un passo importante verso l'obiettivo". Poi augura... - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un risveglio più che dolce quello di questa mattina per la Lazio, ancora in estasi per la sfida di ieri contro la Juventus. Una vittoria importantissima che fa guadagnare punti ai biancocelesti fondamentali per la corsa Champions. L'obiettivo è stato fissato, ormai da tempo, ora sembra farsi sempre più concreto e non resta che proseguire la marcia più determinati che mai. È dello stesso parere Matias Vecino che sui social ha commentato così il risultato ottenuto ieri: "𝑈𝑛 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑖𝑙 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑜𝑏𝑏𝑖𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜. 𝐴𝑢𝑔𝑢𝑟𝑖 𝑑𝑖 𝑏𝑢𝑜𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑞𝑢𝑎...FORZA LAZIO!".

