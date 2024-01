Lazio, Vella: "I tifosi sono straordinari. In 15 mesi mi hanno..."

TUTTOmercatoWEB.com

"Sono stato in tante squadre e in tanti mi hanno voluto bene, però non come il popolo biancoceleste". Inizia così l'intervento di Enrico Vella ai microfoni di Radiosei. L'ex centrocampista ha vestito la maglia della Lazio dal 1982 al 1983, un anno e mezzo reso però speciale dall'amore che i tifosi laziali hanno espresso nei suoi confronti, raccontato con queste parole:

"È qualcosa di straordinario. Sono stato solo 15 mesi alla Lazio, ma sono stati talmente incredibili da non poter essere superati. Il ricordo di Vincenzo D’Amico ce l’ho ancora dentro. E più va avanti e più manca. Ricordo che in quel periodo avevamo la maglia bandiera biancazzurra di cui fecero poi una versione verde e anche una rossa che praticamente non usammo mai. Ogni volta che intervengo in diretta, mi emoziono a sentire l’affetto della gente e spero appena possibile di tornare all’Olimpico a vedere una partita della Lazio".