Lazio, vent'anni fa le dimissioni di Cragnotti dalla carica di presidente

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Il 3 gennaio non sarà mai una data come le altre per il mondo Lazio. Infatti in questo giorno esattamente vent'anni fa si dimetteva dalla carica di presidente Sergio Cragnotti, artefice dei successi più importanti della storia del club biancoceleste. Una decisione dolorosa frutto dei problemi societari che in quella fase stavano affliggendo il club laziale. Nel corso della sua presidenza l'aquila ha vinto 1 Scudetto, 2 Coppa Italia, 2 Supercoppa Italiana, 1 Coppe delle Coppe e 1 Supercoppa Europea. Un punto di svolta importante per il club capitolino che ha vissuto una lunga fase di transizione prima dell'arrivo di Claudio Lotito nel 2004.