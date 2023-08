Lazio, Ventura: "Lotta Scudetto? Non può competere, perché..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Non è iniziato come sperava il campionato della Lazio. I biancocelesti contro il Lecce hanno messo in mostra una prestazione nettamente al di sotto delle aspettative, facendo riemergere delle problematiche che sembravano in parte archiviate. Il tempo per recuperare c'è, essendo solo alla prima giornata, ma per qualcuno la squadra non è ancora pronta ad ambire a traguardi importanti. Tra questi c'è l'ex commissario tecnico della nazionale Giampiero Ventura che, ai microfoni di Radio CRC, ha escluso la Lazio da una possibile lotta Scudetto:

"Ci sono delle squadre come Lazio, Milan e Roma che per motivi diversi non posso competere per lo scudetto del Napoli o con l’Inter che è più forte quest’anno dell’anno scorso. Poi c’è l’incognita della Juventus che trovando continuità tornerebbe ad essere la vera Juventus".