Lazio, Venturin non si meraviglia: "Mercato? È sempre stato questo l'atteggiamento"

Giorgio Venturin è stato ospite alla trasmissione radiofonica ‘Calciomercato e Ritiri’ di TMW per parlare della Lazio e in particolare del mercato. Dall’addio di Tare alla questione Immobile, passando per Milinkovic e Ricci. Queste le sue considerazioni: “Tare c’è stato tanti anni alla Lazio, fare il ds per così tanto tempo in una società non è semplice. Vuol dire che ha lavorato bene, ha lasciato il segno. Alcune operazioni sono andate bene, altre no, ma capita a tutte le società. Lotito ha sempre fatto un mercato molto attento, coadiuvato da Tare. Hanno sempre cercato di prendere bene e di vendere benissimo. Per me Lotito ha sempre avuto questo atteggiamento e i risultati gli hanno dato ragione”

"L'Arabia ha sconvolto il mondo del pallone, è quasi fantacalcio sentendo le cifre. Per il campionato italiano sono cifre impensabili, fuori da ogni logica"

"Se mi aspettavo acquisti di livello? Penso che la società ha sempre avuto questo profilo, ma ai nastri di partenza ha sempre proposto una squadra competitiva. Non mi ricordo di mercati della Lazio eclatanti o con colpi clamorosi. Sta tenendo il profilo degli ultimi anni. Se deve intervenire anche in difesa? La coppia titolare ha dato affidabilità. Casale e Romagnoli hanno fatto un ottimo campionato e Sarri punterà su di loro. Mi sembra di aver letto che sulla sinistra possono rispolverare Fares, ma la partenza di Milinkovic sarà quella che peserà di più. Non è facilmente sostituibile”.

“Ricci? Ha fatto un bel percorso, ha fatto già il salto di qualità dall'Empoli al Toro. È migliorato tantissimo, è già in orbita Nazionale, ovvio che se la Lazio cerca questo profilo di giocatori è giusto. Sai che uno come lui può darti negli anni dei miglioramenti”.

