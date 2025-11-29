Lazio, Verdone pensa... al Flaminio! Ecco cos'ha detto
Lunga intervista a La Gazzetta dello Sport per l'attore romano Carlo Verdone. Oltre a parlare del percorso della Roma di Gasperini, si è espresso anche sul progetto giallorosso per il nuovo stadio e su quello della Lazio per il Flaminio. Di seguito le sue parole.
"Se da sindaco ho parlato dello stadio della Roma? A dire il vero abbiamo parlato di tutto, ma non di quello. Però ho visto sui tavoli di Gualtieri dei disegni su Pietralata e lo stadio, ci sono delle prospettive dell’impianto, dei giardini... Vuol dire che questa cosa si fa".
"Gli ho fatto anche una domanda sul Flaminio, perché è proprio brutto vedere uno stadio in pieno centro ridotto a rovina antica: ha detto che la Lazio sembra sia seriamente interessata metterlo a posto. Speriamo".