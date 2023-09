Lazio, Veron esulta dopo la vittoria col Napoli: il post è bellissimo - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Non si poteva sperare di andare alla pausa con un risultato migliore. Dopo il successo contro il Napoli al Maradona, c'è grande euforia in casa Lazio. Una felicità capace di contagiare anche chi è dall'altra parte dell'Oceano. È il caso di Juan Sebastian Veron, che dopo il successo della sua ex squadra, ha voluto renderle omaggio sui social con un post bellissimo. La foto del gruppo, un cuore blu e il simbolo dell'aquila. What else?