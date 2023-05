Lazio verso casa Milan: la tradizione è negativa

TUTTOmercatoWEB.com

La vittoria sul Sassuolo - anche un po' sofferta in alcuni momenti - ma alla fine assolutamente meritata, ha permesso alla Lazio di Maurizio Sarri di rintuzzare le principali inseguitrici, a loro volta tutte vincenti eccezion fatta per il Milan che ha rischiato addirittura la sconfitta casalinga con la Cremonese, recuperando solo ‘in pieno recupero’.

Proprio i rossoneri saranno ora sulla strada dei biancocelesti, che viaggiano alla volta di San Siro con uno storico non propriamente eccellente. Nei 79 precedenti al «Meazza» infatti, la Lazio ha subito ben 48 sconfitte, riportando a casa appena 10 successi e 23 pareggi. Una tradizione negativa che registra un solo successo nelle ultime 32 sfide giocate nella cosiddetta «Scala del calcio» ma la buona notizia, per Immobile e compagni, è che l'acuto si è registrato nel terz'ultimo confronto diretto. Il 3 novembre 2019 infatti, i gol proprio del capitano e di Correa, nel recupero, regalarono un successo pesantissimo alla squadra allenata in quel frangente da Simone Inzaghi e che chiuse l'annata sportiva al quarto posto.

In vista della 34^ giornata le quote serie a non vedono di buon occhio la sfida in casa Milan per i colori laziali, il cui successo è quotato al momento 4.08, mentre il segno 1 viaggia a 1.92 e l'X a 3.45. Innegabile che il fattore campo incida, e non poco, in queste attente valutazioni ma, a far da contraltare c'è anche un percorso esterno da parte dell'undici di Sarri che merita assolutamente considerazione perché, lontano dall'Olimpico, sono arrivate qualcosa come 9 vittorie, 4 pareggi e appena 3 sconfitte. Un cammino che infatti ha portato la Lazio, reduce da un piccolo momento no contro Torino ed Inter ma apparsa chiaramente in ripresa contro il Sassuolo, a vestire i panni della protagonista nella corsa alla qualificazione alla coppa dalle «grandi orecchie». Il secondo posto non è certo casuale e, nella circostanza, l'undici di Pioli ‘potrebbe’(condizionale d'obbligo) essere anche distratto dal super impegno ravvicinato della prima semifinale di Champions League contro i cugini dell'Inter...