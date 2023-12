Lazio, via al sondaggio “Goal of the year”: i primi candidati - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

Il 2023 sta per volgere al termine ed è tempo di bilanci e valutazioni. La società, tramite un sondaggio via social, si è rivolta ai tifosi chiamati a scegliere qual è il gol dell’anno. I candidati alla prima semifinale sono: Zaccagni, Sana Fernandes, Provedel e Claudia Palombi. Il numero venti con la rete realizzata alla Juve, il baby della Primavera per quella alla Sampdoria, l’estremo difensore per la magia contro l’Atletico Madrid in Champions e infine, l’attaccante della Women per la perla rifilata all’Arezzo.

