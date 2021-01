Lazio, via libera all'Inzaghi-ter: ecco la firma sul nuovo contratto

Eccolo l’Inzaghi-ter, il terzo rinnovo con la Lazio di Simone dopo quelli datati 2017 e 2019. Non cade il governo di Inzaghi, anzi si prolunga almeno fino al 2023. Con possibilità poi di allungare anche al 2024. Inzaghi e la Lazio vanno avanti insieme, stasera dovrebbe essere il momento delle firme, le parti si vedranno in videoconferenza, ci saranno Lotito e il tecnico ovviamente, ma anche Tare e Peruzzi in collegamento. Tecnologia e sicurezza ai tempi del Covid. Inzaghi riceverà i contratti via mail, poi firmerà e nei prossimi giorni il tutto verrà depositato per rendere ufficiale il rinnovo. La Lazio ha scelto di andare avanti con Inzaghi e Inzaghi ha scelto di andare avanti con la Lazio. Simone apporrà l’autografo su un nuovo contratto da 2,5 milioni a stagione più bonus. Il summit è previsto per la serata, andrà in scena a meno di colpi di scena o impegni improvvisi del presidente. È sempre possibile, con Lotito mai dare nulla per scontato. Il meeting servirà anche per tracciare le strategie di mercato: sono ore calde anche su quel fronte. Inzaghi ha chiesto un difensore, la società sta lavorando per accontentarlo. Todibo è in pole, la Lazio l’ha praticamente bloccato, ma si sta lavorando anche su altre piste parallele. Tutto dovrebbe definirsi nel giro di 48-72 ore. Il mercato è quasi agli sgoccioli. Terminerà sicuramente con una firma in calce. Quella di Inzaghi.

25/01

