Lazio, via tre Primavera da Auronzo: Crespi, Balde e Floriani salutano Sarri

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Ultima boccata d'aria fresca delle Dolomiti, poi via da Auronzo di Cadore in destinazione Formello. Tre dei ragazzi della Primavera aggregati al gruppo di Sarri oggi saluteranno la prima squadra per tornare agli ordini di Sanderra per preparare la prossima stagione che oltre al campionato, riserverà ai biancocelesti anche il palcoscenico europeo della Youth League. Crespi e Balde dovrebbero quindi tornare insieme ai compagni e domani partire per il ritiro. Floriani Mussolini invece sembra destinato a partire in prestito verso Pescara, indiscrezione confermata anche da Sebastiani.