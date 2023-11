Lazio, Vieri: "Ho tifato tutte le mie ex squadre, ma una mi ha dato di più..."

Una carriera in giro per l'Italia e, in parte anche per l'Europa, lasciando il segno con tutte le maglie che ha indossato, segnando gol di ogni genere. Christian Vieri, per tutti Bobo, è uno degli attaccanti più forti e amati nel panorama nazionale. Intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A con RDS, l'ex bomber ha ammesso di aver ricambiato questo amore nei confronti di tutte le tifoserie che se lo sono goduto e lo hanno sostenuto, ma ammettendo che da una delle tante squadre per cui ha giocato ha ricevuto qualcosa in più rispetto alle altre: "Io ho tifato tutte le squadre in cui ho giocato, ma l'Inter è la squadra che mi ha dato di più".