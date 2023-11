Lazio, Vieri non ci sta: "Non mi spiego come abbiamo perso lo Scudetto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Christian Vieri rientra nel novero dei grandi attaccanti che hanno fatto la storia della Lazio. Il bomber bolognese si trasferì in biancoceleste nella stagione 1998/1999 e rimase nella Capitale solo per quell'anno vincendo una Coppa delle Coppe, segnando in finale, e una Supercoppa Italiana, ma senza alzare al cielo il tricolore, arrivato a distanza di dodici mesi dal suo addio. Quell'anno, infatti, la squadra allenata da Eriksson si piazzò seconda a un solo punto di distanza dal Milan vincitore. Un esito che ancora oggi Vieri non riesce a spiegarsi e, ai microfoni di Radio Serie A, ha ammesso: "Con la Lazio avevamo una supersquadra. Non so come abbiamo fatto a perdere lo scudetto".