Lazio - Viktoria Plzen, serve il sostegno dei tifosi: c'è tempo fino a giovedì

La Lazio deve ripartire dopo il pareggio in casa contro l'Udinese e ha subito l'occasione di farlo. Tra poco più di quarantotto ore i biancocelesti ospiteranno infatti il Viktoria Plzen per la gara di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League. Non c'è tempo di fermarsi, da un lato i giocatori iniziano a sentire il peso delle partite sulle gambe; dall'altro questa può essere un'occasione per dimenticare e ripartire al più presto dopo partite deludenti.

Giovedì gli uomini di Baroni affronteranno una sfida difficile e avranno bisogno del sostegno dei propri supporters per continuare a sognare nel percorso europeo. C'è ancora tempo fino a giovedì per acquistare il biglietto. Clicca QUI per tutte le informazioni.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.