Lazio, Vito D'Amato compie 75 anni: gli auguri della società

ULTIME DA FORMELLO RITIRO LAZIO, GIORNO 11 - FINE ALLENAMENTO: LA SQUADRA ESCE TRA GLI APPLAUSI... Torna in campo la Lazio per l'undicesimo giorno di ritiro. Portieri subito al lavoro, il resto della squadra inizia con qualche minuto di ritardo. WEBTV CALCIOMERCATO LAZIO, YAZICI: CHE BOLIDE CONTRO L'HOFFENHEIM! - VIDEO È uno dei nomi più caldi in entrata per quanto concerne il calciomercato Lazio. Nell'amichevole delle 19 di oggi contro l'Hoffenheim Yusuf Yazici ha confermato la bontà del suo mancino. È il suo eurogol al ventunesimo minuto ad aver... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO, ATALANTA SU CACERES: PRONTA L'OFFERTA PER L'EX LAZIO La parentesi di Martin Caceres alla Lazio non è stata una delle più esaltanti e brillanti della sua carriera. Il difensore uruguaiano che ha passato l'ultima stagione tra Roma e Torino (alla Juventus), ora è pronto per una nuova avventura....