Lazio, Viviano elogia Gila: "È il miglior difensore della Serie A"

Mario Gila continua a crescere di partita in partita, mostrando costanza e doti tecniche oltre che difensive. Se ne stanno accorgendo tutti. L'ultimo in ordine cronologico a elogiarne le gesta è stato Emiliano Viviano, ex portiere della Sampdoria tra le altre, il quale ne ha parlato in diretta a TvPlay. Ecco di seguito le sue parole: "Gila é il miglior difensore della Serie A. Ha caratteristiche uniche e perfette per il calcio moderno".