Lazio, Vocalelli attacca Lotito: "Scena da Borgorosso..."

Fonte: lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di RadioRadio, il giornalista sportivo, già direttore del Corriere dello Sport, Alessandro Vocalelli ha detto la sua riguardo l'attuale situazione della Lazio. Queste le sue parole: “Il discorso di ieri di Lotito? Una scena da Borgorosso Footbal Club, mi ha ricordato la scena di Alberto Sordi che viene contestato e inizia a sciorinare tante promesse. Una scena che mi ha messo tanta amarezza. In questi giorni, da osservatore che vuole bene alla Lazio, mi sono sinceramente vergognato di Lotito. Parlare di gente che fa parte del suo mondo storpiando i nomi, accollare a Sarri i mancati acquisti o dire quelle cose su Berardi non è un bel modo di fare. La Lazio ha un centinaio di anni di storia che va rispettata nella forma e nella sostanza. Nella forma zero spaccato. Mi auguro che almeno nella sostanza si riesca quantomeno a fare meglio”.