Lazio, Whoscored schiera Luis Alberto nella top 11 del mese - FOTO

In questo momento magico della Lazio, protagonista assoluto non poteva che essere un mago. Luis Alberto incanta, sfodera colpi che abbagliano. Per questo motivo, il noto portale calcistico Whoscored lo ha inserito di diritto nella formazione del mese di febbraio. Impossibile non schierare lo spagnolo, sempre più determinante per la compagine biancoceleste.

