Lazio, Wilson: "L'Udinese soffrirà il nostro attacco, mi aspetto tanti gol"

"Fare punti domani ti permette di giocare con la Juventus senza la preoccupazione di dover vincere per forza. Con questa tranquillità potresti anche vincerla, paradossalmente". È il Pino Wilson pensiero, condivisibile da tutto il mondo Lazio. Ecco le parole dell'ex biancoceleste a Radiosei in merito al match di domani: "L’Udinese in difesa è fragile, forse sono i peggiori del nostro campionato da quel punto di vista. Non penso siano in grado di affrontare con serenità il nostro attacco. Specialmente in questo momento, in cui tutti, Correa, Immobile e Caicedo, sono in un buon momento. Anche Luis Alberto è fantastico, sempre concentrato, sul pezzo. Impossibile non convocarlo agli Europei. Dal centrocampo in su, però, i friulani non sono male. Dobbiamo cercare di imporci da subito. Di giocare come stiamo facendo. Mi aspetto dei gol domani da parte della Lazio". Poi lo sguardo si proiettato al match contro la Juventus del 7 dicembre: "Quest’anno i bianconeri sembrano parsimoniosi nel fare gol. Ma gira che ti rigira lo fanno sempre, pur non giocando bene".

LAZIO: RIVIVI LE PAROLE DI INZAGHI IN CONFERENZA STAMPA

UDINESE: LE PAROLE DI GOTTI

TORNA ALLA HOMEPAGE