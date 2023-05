Lazio Women, a Formello passa il Napoli: come cambia la classifica?

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

Non basta il cuore alla Lazio Women. Le biancocelesti escono sconfitte dal confronto d'alta quota con il Napoli Femminile, ma il sogno promozione è sempre vivo. A Formello le partenopee si sono imposte per 1-2: a segno nel primo tempo Seghir al 18' e Gomes al 28', la risposta laziale solo al 63' con Fuhlendorff (tredicesima rete in campionato per l'attaccante). Prima del big match la Lazio comandava la classifica, con il Napoli immediatamente sotto. Dopo questo risultato come cambia la graduatoria? Attualmente la squadra di Catini è stata sorpassata dalle napoletane che sono prime con un punto di vantaggio. Il secondo gradino del podio è condiviso con il Cittadella che ha vinto contro l'Arezzo.

SITUAZIONE PROMOZIONE - Nulla è perduto per le biancocelesti che a tre giornate al termine del campionato hanno ancora tutte le carte in regola per raggiungere l'obiettivo prefissato a inizio stagione: la promozione in Serie A. Con un solo punto di distacco dal primo posto, tutto è ancora fattibile: la Lazio ha a favore il fatto che Napoli e Cittadella si sfideranno alla penultima giornata. Va ricordato che la prima classificata viene promossa automaticamente, mentre la seconda dovrà fare lo spareggio con la penultima classificata della massima serie.