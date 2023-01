Lazio Women, addio alla Coppa Italia: il Milan vince 0-7

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio Women è fuori dalla Coppa Italia. Le biancocelesti hanno perso malamente nell'ultima giornata della fase a gironi contro il Milan. Non è bastata la vittoria contro la Ternana nella prima partita del torneo per staccare un pass per gli ottavi visto che solo la prima classificata supera il turno. Al 'Fersini' di Formello non c'è stata storia. Le rossonere sono partite subito forti, lasciando nessuno spazio alla squadra di Catini. La formazione di Ganz ha chiuso i primi 45 minuti di gioco sullo 0-4. La seconda frazione di gioco è la fotocopia della prima. Le biancocelesti lasciano fare alle avversarie, che fanno notare il divario tecnico tra le due formazioni. Al 72', 74' e 90' gli ultimi colpi sferrati dalle rossonere che hanno mandato KO le padrone di casa. Il triplice fischio dell'arbitro ha messo un punto all'agonia laziale. Passivo pesante per la Lazio (0-7) che fa capire che manca ancora tanto per giocare con squadre di Serie A. Ora testa al campionato per centrare l'obiettivo stagionale.