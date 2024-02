Lazio Women, al Fersini arriva il Verona: sorpresa tra le convocate

La vittoria nello scontro diretto col Parma è ormai alle spalle, la Lazio Women è pronta a scendere di nuovo in campo per un’altra sfida importante. Domani alle 14:30, al Fersini, le biancocelesti si ritroveranno di fronte il Verona, quinto in classifica, reduce da una pesante sconfitta col Cesena. Una gara insidiosa da non sottovalutare, lo ha confermato Sofia Colombo intervenuta ai microfoni ufficiali del club nel giorno della vigilia.“Sarà una partita intensa, purtroppo il Verona è un avversario tosto. Hanno l’attacco migliore del campionato, fanno molti gol, ma la nostra difesa si sta preparando bene per fronteggiarlo” ha affermato la centrocampista. In palio tre punti che consentirebbero alle capitoline di confermarsi in vetta e non cedere il passo alla Ternana, anche lei capolista con la differenza reti dalla propria parte. L’intera rosa è a disposizione del mister, l’unica indisponibile è Eleonora Goldoni ancora ai box per infortunio. Il tecnico potrà contare anche sulla nuova arrivata Maria Hovmark, attaccante danese classe ’99.

Il match, valido per la sedicesima giornata di Serie B, sarà diretto da Martina Molinaro della sezione di Lamezia Terme, coadiuvata dagli assistenti Davide Eliso e Mario Scala.

